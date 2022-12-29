Milyonlarca EYT'li ve asgari ücretlinin merak ettiği hesaplama! 153 bin lirayı aştı
Kıdem tazminatı 2023 asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte birçok çalışan ve EYT'li tarafından araştırılmaya başladı. Asgari ücrete gelen zam sonrasında kıdem tazminatı tavan fiyatı değişti. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır detaylara göz atın...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi. NTV'de yer alan habere göre milyonların beklediği EYT düzenlemesinin açıklanmasından sonra kıdem tazminatı nasıl hesaplanır diye araştırmalar başladı.
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.
KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NE KADAR?
Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira olacak. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 lira olarak hesaplanıyor. 5 yıl süreyle bir işyerinde çalışan asgari ücretli yeni yıldan itibaren 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alacak.
kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 15 bin 371 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam ocak ayında yeniden belirlenecek.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.