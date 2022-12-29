Milyonlarca EYT'li ve asgari ücretlinin merak ettiği hesaplama! 153 bin lirayı aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi. NTV'de yer alan habere göre milyonların beklediği EYT düzenlemesinin açıklanmasından sonra kıdem tazminatı nasıl hesaplanır diye araştırmalar başladı.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?



Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.