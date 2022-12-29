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Fenerbahçe'de harekete geçiyor! Yıldız isim için karar verildi

Fenerbahçe'de harekete geçiyor! Yıldız isim için karar verildi

Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin bonservisi için harekete geçiyor.

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Fenerbahçe, sezon başında Gustavo Henrique'yi transfer etmek için anlaşmış ancak son anda karar değiştirip kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, başarılı stoperin bonservisini almak için Flamengo ile görüşmelere başladı.

Haberde, Gustavo'nun Fenerbahçe'ye maliyetinin kiralamayla birlikte 2.7 milyon Euro olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 18 maça çıkan Brezilyalı savunma oyuncusu 3 kez fileleri havalandırdı. (Sporx)

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