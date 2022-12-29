Fenerbahçe'de harekete geçiyor! Yıldız isim için karar verildi

Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin bonservisi için harekete geçiyor.

Abone ol

Fenerbahçe, sezon başında Gustavo Henrique'yi transfer etmek için anlaşmış ancak son anda karar değiştirip kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, başarılı stoperin bonservisini almak için Flamengo ile görüşmelere başladı.

Haberde, Gustavo'nun Fenerbahçe'ye maliyetinin kiralamayla birlikte 2.7 milyon Euro olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 18 maça çıkan Brezilyalı savunma oyuncusu 3 kez fileleri havalandırdı. (Sporx)