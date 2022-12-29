Amerikalı general 'evlenelim' yazdı Instagram'da gönül ilişkisi hayatını kararttı

KOCAELİ'de yaşayan bir kadının Instagram'dan kurduğu gönül ilişkisi hayatını kararttı. Kadına Amerikalı general olduğunu söyleyen bir kişi aslında dolandırıcıydı. Sözde Amerikalı generalin süslü iltifatlarına ve 'evlenme' teklifine kanan kadın tüm birikimi olan 60 bin doları bir çırpıda kaybetti. İşte ilginç dolandırıcılık hikayesi...

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İddiaya göre, Kocaeli'de yaşayan N.Ç. isimli kadın, 26 Haziran 2019 yılında İnstagram üzerinden ismini "Master Paul" olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı. İkilinin arasında bir süre sonra gönül ilişkisi başladı.

4 milyon dolar ikramiye...

Amerikan generali olduğunu ve Suriye'de görev yaptığını söyleyen Paul, görev sebebiyle emekli olacağını, emekli ücreti olarak da kendisine 4 milyon dolar ikramiye verileceğini söyledi.

Gümrükten geçirmek için para gerekli

Bu parayı Türkiye'de muhafaza etmek istediğini, paranın Türkiye'ye aktarılabilmesi için gümrüklerden geçirmek adına para ödenmesi gerektiğini N.Ç.’ye dile getiren sahte kimlikli Master Paul, güven kazandıktan sonra onunla evlenmek istediğini söyleyerek, para istemeye başladı.

Her yalana inandı 60 bin dolar gönderdi

Tüm bunlara inanan kadın, dolandırıcıya farklı tarihlerde toplam 60 bin dolar gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.Ç., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yapılan incelemelerde dolandırıcılık olayını Sadık G.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Savcılık tarafından banka kayıtları tetkik edildiğinde müşteki tarafından Sadık G.’nin ve 3 şirket hesabına para transferlerinin yapıldığı tespit edildi.

"Amerikan ordusunda generalim" demiş

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya mağdur N.Ç. katıldı. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen N.Ç. şöyle dedi: "İnstagram üzerinden tanıştığım kişi kendisini Amerikan ordusundaki general olarak tanıttı. Bu şahıs bir süre sonra bana emekli olacağını, bu parayı Türkiye'de tutacağını ancak bu konuda paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Güven verici davranışlar"

Güven verici davranışları neticesinde yaklaşık 60 bin dolar parayı kendisinin belirttiği hesaplara değişik tarihlerde gönderdim. Daha sonra durumun farkına vardım ve dolandırıldığımı anladım.

İltifatlara kandı, az daha evi de gidiyormuş

Dosyada isim geçen şirketlerin organizasyon içinde hareket ettiklerini düşünüyorum. En korktuğum şey başıma geldi. O para yılların birikimiydi. Parayı bana söylediği hesaplara yatırdığım zamanlarda bana iltifat ediyordu. Evim bile az daha bu yolla gidiyordu. Paramı bugüne kadar geri alamadım. Sanıktan şikayetçiyim"

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Öte yandan 60 bin dolar bugünkü kurla 1 milyon 123 bin TL yapıyor...