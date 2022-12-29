300 metrelik tünelin girişine kepenk çekildi içerisi görenleri şaşkına çeviriyor

Artvin’de 2012 yılında hizmete giren Deriner barajı inşaatı ve baraj göleti nedeniyle, bölgede bir çok karayolu güzergahı değişti. Artvin-Yusufeli karayolu 14. kilometresinde bulunan 300 metre uzunluğundaki Oruçlu Tüneli de bunlardan biri.