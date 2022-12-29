300 metrelik tünelin girişine kepenk çekildi içerisi görenleri şaşkına çeviriyor
ARTVİN'de atıl durumda olan Oruçlu Tüneli mantar üretim tesisi haline getirilerek değerlendirildi. Tünelin giriş kısmına kepenk çekildiğini ilk kez görenler bir anlık şaşkınlık yaşarken içerisi de bir hayli ilginç.
Artvin’de 2012 yılında hizmete giren Deriner barajı inşaatı ve baraj göleti nedeniyle, bölgede bir çok karayolu güzergahı değişti. Artvin-Yusufeli karayolu 14. kilometresinde bulunan 300 metre uzunluğundaki Oruçlu Tüneli de bunlardan biri.
3 yıl önce iptal edilen ve atıl durumda olan tünel bu günlerde sürücülere değil, mantar yetiştiricilerine hizmet veriyor. Doğal zenginliğiyle ünlü kentte, istiridye (kayın) mantarı büyük ilgi görüyor.
Köylünün gelir kaynağı haline gelen istiridye mantarı üretimi 2012 yılından itibaren, “Artvin İli Mantar Üreticiler Birliği” adı altında önemli hizmetlerde veriyor.
Üretim tesisi için yer aranıyordu
Kalp rahatsızlığından, sindirim sistemine birçok derde deva olan istiridye mantarı için birlik üyeleri, kentte uzun zamandır üretim tesisi için yer arıyordu.