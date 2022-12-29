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Beşiktaş'a Nijeryalı orta saha! 3.Lig'den sürpriz transfer

Beşiktaş'a Nijeryalı orta saha! 3.Lig'den sürpriz transfer

Ara transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, İngiltere 3. ligi olan League One takımlarından Sheffield Wednesday'de forma giyen Fisayo Dele-Bashiru'nun peşine düştü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Nijeryalı orta saha oyuncusunun tek talibi Beşiktaş değil. İşte sürpriz transferde detaylar...

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Beşiktaş, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarına hız verdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlıların, İngiltere League One ekiplerinden Sheffield Wednesday forması giyen Fisayo Dele-Bashiru ile ilgilendiği iddia edildi.

Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı orta saha oyuncusunun tek talibi Beşiktaş değil. Oyuncunun Antalyaspor, Bristol City ve PSV Eindhoven'ın da transfer listesine aldığı belirtildi.

Bu arada Bristol City Teknik Direktörü Nigel Pearson, Nijeryalı genç oyuncu Fisayo Dele- Bashiru iddiaları hakkında "Bilgim yok" açıklamasını yaptı.

Güncel piyasa değeri 300 bin euro olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.

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