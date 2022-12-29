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ABD'den Osman Kavala için ilk yorum: Türk halkı misilleme korkusu yaşamamalı

ABD'den Osman Kavala için ilk yorum: Türk halkı misilleme korkusu yaşamamalı

Uzun yıllardır bir netliğe kavuşmayan Gezi Parkı Davası'nda dün istinaftan karar geldi. Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye verilen 18'er yıl hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

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2017 yılından bu yana tutuklu bulunan Gezi Parkı Davası ile yargılanan Osman Kavala için istinaf dün kararını verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ise müebbet hapis cezasına çarptırılan Kavala hakkında açıklamalar geldi. Bakanlık, Kavala'ya uygun görülen müebbet için derin rahatsızlık ve hayal kırıklığı duyduklarını belirterek, "Türkiye halkı, misilleme korkusu olmadan yaşamalı" dedi.

ABD'den ilk yorum

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de istinaf mahkemesinin Gezi Davası'nın sanığı olan ve 2017 yılından bu yana tutuklu olan Osman Kavala hakkındaki mahkumiyet kararını onamasından derin rahatsızlık ve hayal kırıklığı duyduğunu kaydetti.

Bakanlık Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'in yayımlamış olduğu yazılı açıklamada, "ABD, Türk mahkemesinin bugün Osman Kavala hakkındaki mahkumiyet kararını onamasından derin rahatsızlık ve hayal kırıklığı duyuyor" ifadeleri kullanıldı.

Patel, yapmış olduğu açıklamasında, "Daha önce söylediğimiz gibi, Kavala'nın haksız mahkumiyeti insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygıyla bağdaşmıyor. Türkiye'yi bir kez daha, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyarak Osman Kavala'yı ve keyfi olarak hapse atılan diğer tüm kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Misilleme korkusu olmadan yaşamalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Türkiye halkının, misilleme korkusu yaşamadan insan haklarını ve temel özgürlüklerini kullanmayı hak ettiğini" belirtti.

Bundan sonra ne olacak?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi’nin, Gezi Davası dosyasını önümüzdeki ocak ayının başında Yargıtay’a göndermesi bekleniyor.

Gezi Davası'nda verilen karar Yargıtay tarafından bozulursa, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapılacak. Eğer karar onanırsa, hüküm kesinlik kazanacak.

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