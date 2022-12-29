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Iğdır'da askeri araç devrildi! Çok sayıda asker yaralandı

Iğdır'da askeri araç devrildi! Çok sayıda asker yaralandı

IĞDIR'dan yürekleri ağza getiren bir haber geldi. Lastiği patlayan zırhlı askeri araç kontrolden çıkara devrildi. Kaza sonucu 12 asker yaralanırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralı askerlerden birinin tedavisinin hastanede devam ettiği paylaşıldı.

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Kaza, bugün Karakoyunlu yolu üzerinde meydana geldi. Aralık ilçesinden Iğdır'a dönen askerlerin taşındığı, 5'inci Hudut Alay Komutanlığına ait zırhlı araç, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, zırhlı araçta hafif yaralanan 12 askeri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada yaralanan 11 askerin durumunun iyi olduğu, 1 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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