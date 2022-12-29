Kafaları karıştırmayan en detaylı EYT rehberi! Uzman tek tek soruları cevapladı
Milyonlarca EYT'linin heyecanla beklediği açıklamayı dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı ve müjdeleri ard arda sıraladı. EYT'de yaş sınırının kaldırılmasının ardından akıllara bir çok soru takıldı. Peki ilk maaş kaç para olacak, EYT'li çalışmak isterse ne olacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...
Milyonlarca kişiyi etkileyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenleme ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesinde yaş şartı aranmayacağını söyledi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmadan EYT'lilerin başvuru yapabileceğini belirten Erdoğan kıdem tazminatları için de işverenlere yönelik KGF destekli kredi paketinin devreye alınacağını söyledi.
Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesinin hazırlandığını belirten Erdoğan, emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlar için Sosyal Sigorta Prim Teşviki getiriliyor.
Kritik tarih 9 EYLÜL 1999
EYT'li sayılmak için 9 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş olunması gerekiyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar EYT kapsamına alınıyor ve kadınlarda 5000 prim gün sayısı, erkeklerde 5400 prim gün sayısı, kadınlarda 20 hizmet yılı, erkeklerde de 25 hizmet yılını dolduranlar EYT'li oluyor ve emekli olmaya hak kazandı.
EYTliler ilk maaşını ne zaman alacak?
Bu yasal sürecin ne zaman başlayacağı ile alakalı. Sanırım cuma günü Meclis’e inecek ve Ocak ayı içerisinde kanunun yasalaşacağını düşünüyorum. Ocak ayı içerisinde başvuru yapılırsa maaşlarını Şubat ayından itibaren alabilecekler. Ama süreç şubat ayında yasalaşırsa maaşlar Mart ayına kalır. Sürecin hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum.