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Cihat Yaycı Paşa'yı böyle çıldırttılar

HDP heyetinin Libya ziyareti sonrası Mavi Vatan sınırlarını fazla bulduğunu açıklaması Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Paşa'yı çıldırttı.

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Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, HDP heyetinin Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Mavi Vatan sınırlarını fazla bulunduğu yönünde yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Yaycı, konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında "Bu çirkin, kabul edilemez, sindirilemez, unutulamaz, affedilemez pervasız saldırıya karşı tepki verip vermemek bir nevi 'vatanperverlik turnusol kâğıdı testine' dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube canlı yayınında bu konuyu değerlendiriyor.

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