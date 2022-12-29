BIST 5.433
DOLAR 18,72
EURO 19,94
ALTIN 1.087,49
HABER /  GÜNCEL

EYT müjdesi geldi soluğu SGK binasında aldı Reis yine yaptı yapacağını

EYT müjdesi geldi soluğu SGK binasında aldı Reis yine yaptı yapacağını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı EYT düzenlemesi sonrasında Kocaeli’de vatandaşlar soluğu SGK’da aldı. Yeni düzenlemeden memnuniyetini dile getiren bir vatandaş, "EYT düzenlemesi güzel oldu. Beklenen bir şeydi. Reis yine yapacağını yaptı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" dedi.

Abone ol

Türkiye’de milyonlarca insanın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından vatandaşlar soluğu Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) aldı.

2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağının açıklanmasının yanı sıra, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmadan şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından yararlanabileceği belirtildi. EYT müjdesini alan vatandaşlar, İzmit ilçesinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumunda yoğunluk oluşturdu.

“Reis yine yapacağını yaptı”

Beklenen bir gelişme olduğunu ve duyunca sevindiklerini belirten Hasan Demir, "SSK asgari borçlanması için gelip dilekçemi verdim. Bağ-Kur’dan gün eksiğimi de hesaplatacağım. Onun da bedelini yatırıp bu sistemden faydalanacağım inşallah. Müracaatımızı yaptıktan sonra bize tekrardan dönüş yapıyorlar. EYT düzenlemesi güzel oldu. Beklenen bir şeydi. Reis yine yapacağını yaptı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

İlgili Haberler
Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2022 EYT emekli maaşı hesaplama ekranı
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta EYT'liler SGK binalarında yoğunluk oluşturdu
Sivas'ta EYT'liler SGK binalarında yoğunluk oluşturdu
İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir! Toplu ulaşıma zam geldi
İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir! Toplu ulaşıma zam geldi
TBMM’de istismara karşı komisyon
TBMM’de istismara karşı komisyon
Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu arasında büyük düello
Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu arasında büyük düello
Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Protokol imzalandı! Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim müjdesi QR kodu ile...
Protokol imzalandı! Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim müjdesi QR kodu ile...
Kurbanlarını sıcak demirle damgalayan seks tarikatına katılmıştı! Ünlü oyuncu nedenini ilk kez açıkladı
Kurbanlarını sıcak demirle damgalayan seks tarikatına katılmıştı! Ünlü oyuncu nedenini ilk kez açıkladı
Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması
Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yılın fotoğrafları oylamasında hangisini seçti?
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yılın fotoğrafları oylamasında hangisini seçti?
Yılbaşı öncesi 'müjde' olarak duyurulacak! Elektrik ve doğal gazda indirim geliyor
Yılbaşı öncesi 'müjde' olarak duyurulacak! Elektrik ve doğal gazda indirim geliyor
THY'den personel alımı: 2023'te 2.600 kabin memuru alınacak en az 18 bin TL maaş!
THY'den personel alımı: 2023'te 2.600 kabin memuru alınacak en az 18 bin TL maaş!
Adem Metan'dan takdir toplayan paylaşım
Adem Metan'dan takdir toplayan paylaşım