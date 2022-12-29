EYT müjdesi geldi soluğu SGK binasında aldı Reis yine yaptı yapacağını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı EYT düzenlemesi sonrasında Kocaeli’de vatandaşlar soluğu SGK’da aldı. Yeni düzenlemeden memnuniyetini dile getiren bir vatandaş, "EYT düzenlemesi güzel oldu. Beklenen bir şeydi. Reis yine yapacağını yaptı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" dedi.

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Türkiye’de milyonlarca insanın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından vatandaşlar soluğu Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) aldı.

2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağının açıklanmasının yanı sıra, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmadan şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından yararlanabileceği belirtildi. EYT müjdesini alan vatandaşlar, İzmit ilçesinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumunda yoğunluk oluşturdu.

“Reis yine yapacağını yaptı”

Beklenen bir gelişme olduğunu ve duyunca sevindiklerini belirten Hasan Demir, "SSK asgari borçlanması için gelip dilekçemi verdim. Bağ-Kur’dan gün eksiğimi de hesaplatacağım. Onun da bedelini yatırıp bu sistemden faydalanacağım inşallah. Müracaatımızı yaptıktan sonra bize tekrardan dönüş yapıyorlar. EYT düzenlemesi güzel oldu. Beklenen bir şeydi. Reis yine yapacağını yaptı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.