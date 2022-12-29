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İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir! Toplu ulaşıma zam geldi

İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir! Toplu ulaşıma zam geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesine zam yaptı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kent içi toplu ulaşım ücret tarifesine zam yaptı. 02 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 8,78 TL oldu. Başkan Tunç Soyer’in talebi üzerine öğrenci biniş ücreti 3 TL’ye olarak ayarlandı.

Genel Sekreter Barış Karcı yönetimindeki toplantıya ilgili daire başkanlıkları, toplu ulaşım kuruluşları, kentteki kamu kurumları ile bireysel toplu taşımacılık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Oybirliği ile alınan kararla ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN’da geçerli toplu ulaşımda tam biniş ücreti 8,78 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti ise 7,56 TL oldu.

Yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in isteği doğrultusunda öğrenci biniş ücretine yapılacak artışın sembolik bir düzeyde yapılmasına karar verildiği belirtildi. Buna göre, öğrenciler toplu ulaşımdan 3 TL’ye yararlanacak.

Yeni düzenlemeyle tam binişlerde 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarma ücreti 3,50 TL, ikinci aktarma ise 2 TL olarak güncellendi. Öğrenciler, öğretmenler ve 60 Yaş İzmirim Kartı sahiplerinin, aktarma ücreti ödememesine yönelik uygulama devam ediyor.

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan Halk Taşıt uygulamasında ise  tam biniş 4,39 TL, öğrenci ücreti 1,50 TL oldu. Halk Taşıt tam binişlerinde ilk aktarma için 1,75 TL, ikinci aktarma 1 TL olacak. Üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmıyor.

 

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