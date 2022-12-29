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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yılın fotoğrafları oylamasında hangisini seçti?

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yılın fotoğrafları oylamasında hangisini seçti?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

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Kavcıoğlu, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 yılı boyunca çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev Tamam" isimli fotoğrafına oy veren Kavcıoğlu, bunun, Türkiye'nin bugün en güvenli ülkelerden birisi olmasında Mehmetçiğin gücünü gösteren en güzel fotoğraf olduğunu belirtti.

Kavcıoğlu, "çevre-yaşam" kategorisinde tercihini Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" isimli fotoğrafından yana kullandı. Gazze Şeridi'nden yansıyan bu fotoğrafın insanların inançları, yaşamları ve bağımsızlıkları uğruna mücadelelerini ortaya koyan çok güzel bir fotoğraf olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, çocuğun duruşunun, özgürlüğün ve direnişin bir simgesi olduğunu söyledi.

Spor kategorisinde de Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" isimli fotoğrafına oy veren Kavcıoğlu, fotoğrafın, azmin zaferinin bir yansıması olduğunu belirterek, insanların bütün engelleri her şeye rağmen aşabileceğini gösteren bir kare olduğunu belirtti.

Oylamanın ardından, çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla oylama sitesine eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Nefes-Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasına katılan Kavcıoğlu, fidan sahibi de oldu.

Kavcıoğlu'nun sahiplendiği fidan Bayburt'a dikilecek.

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