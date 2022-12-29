Dilber'in akıllara durgunluk veren ölümü! Çöp atmaya çıktı kanlar içinde kaldı
GAZİANTEP'te çöp atmak için dışarıya çıkan 16 yaşındaki Dilber Öztürkmen'in göğsüne maganda kurşunu isabet etti. Hastaneye kaldırılan genç kız, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.Abone ol
Sabah saatlerinde annesiyle birlikte çöp atmak için dışarıya çıkan Dilber'in göğsüne yorgun mermi isabet etti. Genç kızın göğsünden kan geldiğini gören anne Necla Öztürkmen, 112 ekiplerinden yardım istedi.
Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dilber Öztürkmen, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç kızın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.