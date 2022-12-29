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EYT'de 'kısmi emeklilik' detayı! Stajyerlik sigorta girişi sayılacak mı?

EYT'de 'kısmi emeklilik' detayı! Stajyerlik sigorta girişi sayılacak mı?

EYT'lilere ilişkin düzenleme kapsamında Beştepe'de toplantı gerçekleştirildi. EYT'de detaylar belli oldu. Peki stajyerlik sigorta girişi sayılacak mı? İşte EYT'deki 'kısmi emeklilik' detayı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili detayları paylaşarak, "2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşıyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır. Mali çalışmaları da yaptık. Hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş hazırlıyoruz" dedi. Peki stajyerlik sigorta girişi sayılacak mı? İşte EYT'deki 'kısmi emeklilik' detayı...

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

EYT sorunu kesinlikle bitti, Cumhurbaşkanımız ifade etti sürdürülebilir olması, adil olması lazım dedi. Hayırlı olsun büyük bir beklenti vardı. 6 milyon toplamda vatandaşımız vardı.

Şartlarımız şöyle öncelikle kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi var. Erkelerde 25 yıl süre var. İkinci kıstas 5 bin prim günü sayısı. 5 bin günü doldurmayanlar var. 274 bin işsiz var.

Stajyerlik sigorta girişi sayılacak mı? 

Stajyerler davalarında haklı sigorta başlangıçları var. Stajyerlik sorunu devam ediyor. Beklentimiz bunun komisyona dahil edilmesidir.

Bakan Bilgin stajyerler gündemimizde yok dedi. Diğer mağduriyetleri oluşturmamamız lazım. Stajyerler bizim temennimiz, burada uzun dönem sigorta borçlarını ödemek istiyorlar.

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