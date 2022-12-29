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Beştepe'deki Ekrem İmamoğlu davası zirvesine katılan bakan, Bekir Bozdağ iddiası!

Beştepe'deki Ekrem İmamoğlu davası zirvesine katılan bakan, Bekir Bozdağ iddiası!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası çıkan 'Ahmak Davası'ndan bir gün önce Beştepe'de davayla ilgili bir zirve yapıldığı iddia edilmişti. Şimdiye kadar yalanlanmayan zirveye bir bakanın da katıldığı iddia edilmişti. İmamoğlu o bakanın Süleyman Soylu olduğunu ima etmişti. İsmail Saymaz ise Erdoğan başkanlığındaki İmamoğlu zirvesine katılan bakanın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olduğunu yazdı.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak kararından bir gün önce Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Davadan çıkan karar bizi nasıl etkiler" toplantısı yapıldığını yazmıştı. Yazının üzerinden bir hatadan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir yalanlama gelmedi. Saymaz daha sonra o toplantıya bir bakanın da katıldığını duyurdu. Dün Ekrem İmamoğlu o bakanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu ima etti. 

Saymaz: O bakan Bekir Bozdağ

İsmail Saymaz bugün ise o toplantıya katılan ismin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olduğunu iddia etti. Saymaz, yazısında, “İddia doğru ise Bozdağ’ın görev alanındaki İmamoğlu Davası’nda duruşmadan bir gün önce bu toplantıya katılması, yargı üzerindeki siyasi müdahalenin kanıtı değil mi?” diye sordu. Saymaz, şunları kaydetti:

Bozdağ cezaya şiddetle karşıymış

“Ancak Bozdağ’ın, İmamoğlu’na ceza verilmesine şiddetle karşı olduğu iddia ediliyor. Bozdağ, cezadan rahatsızlık duyuyorsa, yargı eliyle yapılan bu darbeye dur demesi gerekmez mi? Bozdağ’ın, ‘içinden’ ya da ‘dost sohbetinde’ karşı olduğunu ifade etmesi, yargı darbesinin kendi bakanlığı döneminde yapıldığı gerçeğini değiştirmeyecek.”

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