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Süs için astığı şemsiyeleri sökmek zorunda kaldı! Haber sebep oldu: Art niyet arıyorum

Süs için astığı şemsiyeleri sökmek zorunda kaldı! Haber sebep oldu: Art niyet arıyorum

NİĞDE'de esnaf tarafından süs için asılan şemsiyeler, Yeniakit gazetesinin yaptığı haberin ardından "LGBT propagandası" gerekçesiyle kaldırıldı.

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Niğde’de Hüdavent Hatun Parkında çay ocağı işletmecisi Şaban Güleryüz, sokağın güzelleşmesi için tavana renkli şemsiyeler taktığını ancak bir gazete muhabirinin konuyu LGBT renkleriyle bağdaştırdığını söyledi.

Güleryüz, astığı şemsiyelerin LGBT ile hiçbir alakasının olmadığına vurgu yaptı.

"Yalan haber yüzünden kaldırmak zorunda kaldık"

Güleryüz, " Aslında görünümü, manzarası çok iyi bir yerdi. 2 yıldır burada. Yalan haber yüzünden kaldırmak zorunda kaldık. Şimdiki halini gördünüz. Amacım buranın daha güzel olması. Çoluğun, çocuğun geçerken fotoğraf çekilirken dekor olsun diye takmıştım. Ama şuan kaldırdık." dedi.

"Art niyet arıyorum"

Güleryüz, "Bu bayrak simgesi ise bunu şemsiye firmalarına ya da bunu yapan yerlere söylemek lazım. Bizle hiç alakası yok ve ülkenin her yerinde de bu şekilde bir yer sürü yer var. Ama farklı niyetlerle, farklı amaçlarla çekip haber yapmışlar. Bunda art niyet arıyorum. Zaten kışın topluyordum. Bahara tekrar farklı şeyler çiçek falan düşünüyoruz yine." diye konuştu.

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