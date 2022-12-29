Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a: Ulan sana mı kaldı! Senin kaldığın altta kalmak caiz mi!

Medyada yeni bir kavganın kapısı aralandı... Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ünlü şarkıcılar Tarkan ve Gülşen'in siyaset üstü kalmalarını istediğini yazdı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı "Ulan sana mı kaldı kimin ne tavır alacağına karar vermek, hadsiz!" diyerek Ahmet Hakan'a saydırdı...

Abone ol

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı ile Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan arasında şarkıcı kavgası patladı. Ahmet Hakan'ın şarkıcı Gülşen’in ve Tarkan’ın, "siyaset üstü kalmasını arzu ettiğine" yönelik sözlerine tepki gösteren Fatih Altaylı, "Ulan sana mı kaldı kimin ne tavır alacağına karar vermek" diye çıkıştı.

Yayın yönetmenliğini yapmaktan aciz...

Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısının, "Hadisiz" başlıklı bölümünde, Hakan'ın adını anmadan, "Bir köşe yazarı, kendi işini doğru düzgün yapmaktan acizken, ona bunun işine karışmayı kendine vazife edenmiş" dedi. Hakan'ın, "Ben Tarkan'ın da Gülşen'in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum" sözlerini hatırlatan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Kaç kez seks yapacağına karışmak...

"Artık herkese emir vermek, ne yiyip içeceğine kaç kez seks yapacağına kadar karışmak moda ya, bu hadsiz de kendince böyle bir karar almış. 'Bu ikisi siyaset üstü kalsın'. Baş üstüne.

İbrahim Tatlıses, Yavuz bingöl, Bülent Ersoy...

Ulan, sana mı kaldı kimin ne tavır alacağına karar vermek. Hadi de ki, adam sanatla siyaset karışsın istemiyor, sanatçıları koruyor. Siyaset üstü kalması gerekenler sadece onlar mı! İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay'dan niye böyle bir talebin yok o zaman?

Senin kaldığın altta kalmak caiz mi?

Bunlar siyaset altı kalabilirler mi! Mesele hangi siyasetin altında kalındığı mı! Senin kaldığın altta kalmak caiz mi!