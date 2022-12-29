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Özge Ulusoy'un babasının ölümüne sebep olmuştu! O sürücü hakkında yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Özge Ulusoy'un babasının ölümüne sebep olmuştu! O sürücü hakkında yeni gelişme

 Oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü Elif N. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 4 Aralık'ta Elif N'nin yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı araç Çankaya Turan Güneş Bulvarı Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarının önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar Ulusoy'a çarptı.

Elif N. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine el konulması da istendi.

İddianame, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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