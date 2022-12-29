BIST 5.430
DOLAR 18,72
EURO 19,96
ALTIN 1.089,79
HABER /  EKONOMİ

Yılbaşı öncesi 'müjde' olarak duyurulacak! Elektrik ve doğal gazda indirim geliyor

Yılbaşı öncesi 'müjde' olarak duyurulacak! Elektrik ve doğal gazda indirim geliyor

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, hükûmetin doğalgaz ve elektrikte indirime gitme kararı aldığını, bu kararın yılbaşından önce "müjde" olarak duyurulacağını yazdı. 

Abone ol

"Bir-iki gün içinde karar çıkar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeleri verir" diyen Bülent Aydemir indirimin detaylarını aktardı ve şunları kaydetti:

Elektrikte indirim sağlamak için PTF denilen, Piyasa Takas Fiyatı düşürülecek. PTS, gün öncesi piyasasına sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle oluşan saatlik elektrik enerjisi fiyatı anlamına geliyor ve EPDK, bu noktada bir tavan fiyat belirliyor. Tavan fiyat şu anda 4800/mw saat. Bu fiyat kurul kararıyla 4200’e düşürülecek. Tavan fiyatının düşmesi şu anlama geliyor. Dağıtım şirketleri ya da serbest tüketiciler, bu fiyat üzerinden üreticilerle pazarlığa oturabilecekler. Dağıtım şirketlerince bu fiyatın yüzde 10-15 ya da yüzde 20 altında bir indirim alınması, doğrudan tüketiciye indirim olarak yansıyacak. Bugüne kadarki uygulama da böyle. Dağıtım şirketleri, tavan fiyat üzerinden pazarlıklarını ve indirimlerini yapıyorlar.

İkincisi ise BOTAŞ’ı ilgilendiriyor. Maliyetler, spot piyasa ve anlaşmalarla alınacak indirim doğrudan vatandaşa yansıyacak. Elektrik üretiminin önemli bir bölümü de doğalgazla yapıldığı için doğalgazdaki indirim, doğal olarak elektrik fiyatlarına da indirim olarak yansıyacak.

Biraz karışık bir mesele olduğunun farkındayım ancak daha net şekilde anlatırsak. Hükümet, şu anda sanayiye ve elektrik üreticilerine doğalgazın bir metreküpünü 20 lira 50 kuruştan satıyor. Burada yüzde 10-15 arası bir indirim planlanıyor. Yani en kötü ihtimalle bir metreküp doğalgaz sanayiye 18 liradan verilecek. Bu müjde açıklandığında, üretimde doğalgaz kullanan bütün sanayi kuruluşları, işletmeler, hatta tarım kuruluşlarının üretim maliyetleri bir nebze olsun düşmüş olacak. Elbette ki yeterli değil ancak indirim indirimdir. Uzun süredir zam görmeye alıştığımız için az da olsa psikolojik bir rahatlama bile iyi gelecektir. Enerjideki indirimin daha çok sanayide ve üretimde olacağını söylemek yanlış olmaz. Konutlarda zaten çok yüksek devlet sübvansiyonu bulunuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonlarca EYT'li ve asgari ücretlinin merak ettiği hesaplama! 153 bin lirayı aştı
Foto Galeri Milyonlarca EYT'li ve asgari ücretlinin merak ettiği hesaplama! 153 bin lirayı aştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'a Nijeryalı orta saha! 3.Lig'den sürpriz transfer
Beşiktaş'a Nijeryalı orta saha! 3.Lig'den sürpriz transfer
Fenerbahçe'de harekete geçiyor! Yıldız isim için karar verildi
Fenerbahçe'de harekete geçiyor! Yıldız isim için karar verildi
Amerikalı general 'evlenelim' yazdı Instagram'da gönül ilişkisi hayatını kararttı
Amerikalı general 'evlenelim' yazdı Instagram'da gönül ilişkisi hayatını kararttı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ı uyardı: İzin vermeyiz
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ı uyardı: İzin vermeyiz
Çocuklarınızı okula göndermeyin! Bilim kurulu üyesinden korkutan açıklama:
Çocuklarınızı okula göndermeyin! Bilim kurulu üyesinden korkutan açıklama:
Paris’te PKK’lıları öldüren Fransız ırkçısı William M.’nin arkasında MİT mi var? işin aslı ortaya çıktı
Paris’te PKK’lıları öldüren Fransız ırkçısı William M.’nin arkasında MİT mi var? işin aslı ortaya çıktı
Meral Akşener noktayı koydu! Altılı Masa asla dağılmayacak! İstanbul'a kayyum atanacak
Meral Akşener noktayı koydu! Altılı Masa asla dağılmayacak! İstanbul'a kayyum atanacak
Yerde yatan adamı ezip kaçtı! Akıl almaz olay kamerada bakın ne zannetmiş...
Yerde yatan adamı ezip kaçtı! Akıl almaz olay kamerada bakın ne zannetmiş...
İstanbul'da kaçak silah atölyesine baskın! Anahtarlık görünümlü tabanca ele geçirildi
İstanbul'da kaçak silah atölyesine baskın! Anahtarlık görünümlü tabanca ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi tedbirleri alın
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi tedbirleri alın
Bursa'da patlama oldu! Sokak savaş alanına döndü
Bursa'da patlama oldu! Sokak savaş alanına döndü
Japon deprem uzmanı Moriwaki: Türkiye’de büyük bir deprem bekleniyor
Japon deprem uzmanı Moriwaki: Türkiye’de büyük bir deprem bekleniyor