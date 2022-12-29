Yılbaşı öncesi 'müjde' olarak duyurulacak! Elektrik ve doğal gazda indirim geliyor

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, hükûmetin doğalgaz ve elektrikte indirime gitme kararı aldığını, bu kararın yılbaşından önce "müjde" olarak duyurulacağını yazdı.

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"Bir-iki gün içinde karar çıkar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeleri verir" diyen Bülent Aydemir indirimin detaylarını aktardı ve şunları kaydetti:

Elektrikte indirim sağlamak için PTF denilen, Piyasa Takas Fiyatı düşürülecek. PTS, gün öncesi piyasasına sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle oluşan saatlik elektrik enerjisi fiyatı anlamına geliyor ve EPDK, bu noktada bir tavan fiyat belirliyor. Tavan fiyat şu anda 4800/mw saat. Bu fiyat kurul kararıyla 4200’e düşürülecek. Tavan fiyatının düşmesi şu anlama geliyor. Dağıtım şirketleri ya da serbest tüketiciler, bu fiyat üzerinden üreticilerle pazarlığa oturabilecekler. Dağıtım şirketlerince bu fiyatın yüzde 10-15 ya da yüzde 20 altında bir indirim alınması, doğrudan tüketiciye indirim olarak yansıyacak. Bugüne kadarki uygulama da böyle. Dağıtım şirketleri, tavan fiyat üzerinden pazarlıklarını ve indirimlerini yapıyorlar.

İkincisi ise BOTAŞ’ı ilgilendiriyor. Maliyetler, spot piyasa ve anlaşmalarla alınacak indirim doğrudan vatandaşa yansıyacak. Elektrik üretiminin önemli bir bölümü de doğalgazla yapıldığı için doğalgazdaki indirim, doğal olarak elektrik fiyatlarına da indirim olarak yansıyacak.

Biraz karışık bir mesele olduğunun farkındayım ancak daha net şekilde anlatırsak. Hükümet, şu anda sanayiye ve elektrik üreticilerine doğalgazın bir metreküpünü 20 lira 50 kuruştan satıyor. Burada yüzde 10-15 arası bir indirim planlanıyor. Yani en kötü ihtimalle bir metreküp doğalgaz sanayiye 18 liradan verilecek. Bu müjde açıklandığında, üretimde doğalgaz kullanan bütün sanayi kuruluşları, işletmeler, hatta tarım kuruluşlarının üretim maliyetleri bir nebze olsun düşmüş olacak. Elbette ki yeterli değil ancak indirim indirimdir. Uzun süredir zam görmeye alıştığımız için az da olsa psikolojik bir rahatlama bile iyi gelecektir. Enerjideki indirimin daha çok sanayide ve üretimde olacağını söylemek yanlış olmaz. Konutlarda zaten çok yüksek devlet sübvansiyonu bulunuyor.