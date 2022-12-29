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THY'den personel alımı: 2023'te 2.600 kabin memuru alınacak en az 18 bin TL maaş!

THY'den personel alımı: 2023'te 2.600 kabin memuru alınacak en az 18 bin TL maaş!

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2023 yılına yeni kabin memur ve pilot alımları yapılacağına dair haber verildi. THY'nin 2003'ten sonra her yıl yüzde 10 büyüklüğüne dikkat çekerek Ekşi, 2023 yılında da aynı büyüme üzerinden hedeflerini açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu"nda konuşan Ekşi, THY'nin başarılarına dikkati çekerek, şirketin yüksekten uçmaya devam edeceğinin üzerinde duruldu. 2003 yılında kabin memur sayısı 1.579, 2022 yılına gelindiğinde ise bu rakam 8 katına çıkarılarak 12 bin 841 kabin memurunun olunduğu bilgisi verildi. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. Yeni yılda ise yine alımların yapılarak büyümeye devam edileceği belirtildi.

THY'nin 2003 yılında 65 uçağı olurken günümüzde ise 2022 yılında 390 uçak bulunuyor. Filo sayısında 6 kat büyüme sonrasında 2003 yılında 35. olurken günümüzde ise filo sayısında 9. sırada yer aldık. Bu bizim yerelden globale geçiş ve güçlü network, güçlü filo olma stratejimizin bir sonucu olduğu konuda değerlendirmeler yapılıyor.

"2023'te yüzde 10'un üzerinde büyüme hedefliyoruz"İ
2003 yılında 52 ülkeye uçak kaldırırken, günümüzde ise dünyada 129 ülkeye, 340 noktaya ve 129 devlete İstanbul'dan sefer işlemleri devamlılık sağlıyor. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu unvanına sahip olan THY dünyada 129 ülkeye gidiyor. Türk Bayrağı gidiyor. İnsanlar Türk Hava Yolları'nı kullanıyorlar. O insanlar gelip İstanbul diye bir şehre iniş yapacaklarını biliyorlar. Ve oradan başka yere gideceklerine hakimler.

Kargoda ise ilk sırada
Ekşi, yaptığı açıklamalarda uçak kargolara değinirken sadece yolcu değil kargo taşıdıklarını da belirtti. 2003 yıllarında sadece 122 bin ton kargo taşıma imkanı olurken günümüzde ise 20 tane sadece kargo uçağımız var. Aynı zamanda yolcu uçakların altında da kargo taşıma işlemi devamlılık gösteriyor. 2022'de 1,8 milyon ton kargo taşırken bu veri sonrasında taşıma işleminin 15 kat arttığına vurgu yapıldı. Bu kargonun bir kısmı Türkiye çıkışlı ve varışlı bir kısmı da yine yolcuda olduğu gibi dünyanın dört bir tarafından kargo alıp İstanbul üzerinden yine dünyanın dört bir tarafına göndermeler devam ediyor.

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