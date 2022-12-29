Adem Metan'dan takdir toplayan paylaşım

YouTube'da 'Peki Sonra' isimli programı sunan Gazeteci Adem Metan, son dönemlerdeki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Adem Metan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla da takdirleri toplamayı başardı.

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Star FM, Radyo 24, Medya FM, Karadeniz FM, Alem FM, Radyo Viva, Best FM ve Radyo D gibi radyo programlarında sunuculuk yapan, sonrasında ise radyoyu bırakıp YouTube kanalı üzerinden sosyal medya içerikleri üretmeye başlayan Gazeteci - Sunucu Adem Metan, son dönemlerdeki başarısı ile takdir topluyor. Özellikle programına konuk ettiği önemli isimler ve programda konuşulan konular ile gündemde yer alan Adem Metan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda çok büyük bir şirket olmadıklarını ve kendi yağlarında kavrulduklarını söyleyen Adem Metan, ekip arkadaşları Tolga ve Mustafa isimli kişilere 3'er maaş ikramiye verdiğini belirtti.

İşte Adem metanın sosyal medyanın yaptığı ve alkış toplayan o paylaşımı: