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Kurbanlarını sıcak demirle damgalayan seks tarikatına katılmıştı! Ünlü oyuncu nedenini ilk kez açıkladı

Kurbanlarını sıcak demirle damgalayan seks tarikatına katılmıştı! Ünlü oyuncu nedenini ilk kez açıkladı

Superman karakterinin başlangıç hikayesinin anlatıldığı Smallville dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Allison Mack'ın ABD'de bir seks tarikatına katıldığı ortaya çıktımış ve tutuklanmıştı. Kurbanlarını seçtikten sonra sıcak demir damgalayan tarikata neden katıldığını açıklayan ünlü oyuncu çarpıcı açıklamalard bulundu. İşte detaylar...

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ABD, Smallville dizisiyle şöhrete kavuştuktan sonra seks tarikatına katıldığı ve cinsel taciz ve istismara yardım etmekten hüküm giyen oyuncu Allison Mack’i konuşuyor…

3 yıl hapis cezası verilmişti

NXIVM isimli tarikata katıldığı ortaya çıkan ve genç kızları “seks kölesi” yapmak için kandırarak tarikata üye yaptığı ortaya çıkan Mack’e 3 yıl hapis cezası verilmişti. Kurbanları seçtikten sonra sıcak demir ile dağlayarak resmen damgalayan tarikatın lideri Keith Raniere ile tutuklanan Mack yeni açıklamalarda bulundu.

Tarikata neden katıldığını açıkladı

Superman karakterinin başlangıç hikayesinin anlatıldığı Smallville dizisiyle yıldızı parlayan fakat daha sonra başarılı prodüksiyonlarda yer alamayan Mack, “NXIVM’e katılma sebebim tekrar harika bir aktrist olmak istememdi” dedi.

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