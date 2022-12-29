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Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması

Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması

Trabzonsporlu Edin Visca, Fatih Karagümrük ile dün oynanan maçta yere düşmesi sonucu sol köprücük kemiğinde kırık meydana gelmişti. Kulüp doktoru Halil Polat, Visca'nın bugün başarılı bir ameliyat geçirdiğini paylaştı. Deneyimli oyuncu yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

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Trabzonspor’da Edin Visca, Fatih Karagümrük maçında girdiği ikili mücadelede sol omzunun üzerine düştü. Yere düşmenin etkisiyle oyuna devam edemeyen ve ambulansla hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Boşnak oyuncunun yapılan ilk muayenede sol köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Kol kırığı nedeniyle bu sezon ligde toplam 4 müsabakaya çıkabilen oyuncu, yaşadığı yeni sakatlık nedeniyle ameliyat oldu. Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat, Edin Visca’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Halil Polat, "Takımımızın deplasmanda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır...

Visca ameliyat edildi

-Oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından gerçekleştirilen ve bizim de eşlik ettiğimiz başarılı bir ameliyat geçirmiştir...

-Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

2 ay sahada yok

Edin Visca'nın sahalardan yaklaşık 2 ay uzak kalacağı söyleniyor. Visca'nın,  sezonun 2. haftasında oynanan Hatayspor maçında sol kolu kırılmıştı. Deneyimli oyuncu sahalardan 3 ay uzak kalmıştı.

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