TBMM’de istismara karşı komisyon

Türkiye Büyük millet meclisi çalışmalarına 3 Ocak’ta devam edecek. Yeni yılda gündemdeki ilk başlık ise, 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasına ilişkin araştırma önergesi olacak. 5 partinin verdiği araştırma önergesi birleştirilerek Genel Kurul’da gündeme alınacak.

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Meclis, 1 haftalık aranın ardından 3 Ocak'ta Genel Kurul faaliyetlerine başlayacak. Gündemde ise 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasına ilişkin araştırma önergesi olacak.

AK Parti tarafından hazırlanan meclis araştırma önergesi geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Önergenin gerekçesinde, "6 yaşındayken sözde evlilik adı altında her yönden istismara açık bir birlikteliğe maruz bırakıldığı ve bunun sonucunda duygusal ve cinsel yönden istismara uğradığı” yönündeki haberlere de atıfta bulunuldu. “Elim hadisenin sosyolojik, ailevi ve çevresel etkenler de göz önünde bulundurularak tüm yönleriyle araştırılıp kamu vicdanını tatmin edecek ve kamunun bilgi talebini karşılayacak şekilde şeffaflığa kavuşturulması, sorunların tespit edilerek bunlarla mücadele için yeni çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla meclis araştırması açılması" talebi ifade edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de araştırma önergesi ile ilgili gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Zengin, "Bu önerge AK Parti adına verildi; gayet tabiidir ki, yetkili kurullarımız ve parti grubumuzda genel başkanımızla, nihayetinde milletvekillerimizle istişare edilerek hazırlandı. Bir tek imzayı seçip saldırmak çarpık ve husumetli bir zihniyettir" dedi. Özlem Zengin, "Kadın, erkek yüzden fazla milletvekilimizin imzaladığı bir önergeye doğrudan değil de içindeki bir imza sahibini seçerek saldıran zihniyetin, esasen uğruna mücadele ettiğimiz değerlerimize ve onları yaşayan insanımıza verdiği zarar ne kadar vahimdir" ifadelerini kullandı.

3 Ocak'ta diğer siyasi partilerin önergeleri ile birleştirilerek genel görüşme olarak Genel Kurul’da ele alınacak. Ardından araştırma komisyonu kurulacak ve komisyonun 3 aylık çalışma süresi olacak komisyon tarafından hazırlanan rapor, Genel Kurul’da da gündeme gelecek.