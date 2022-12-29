Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu arasında büyük düello

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başlatılan terör soruşturması sonrası Saraçhane'de basın toplantısı düzenleyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ateş püskürdü. Süleyman Soylu'dan ise Ankara'dan karşı atak geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sürpriz bir kararla basının karşısına geçti ve hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. 6'lı masanın genel başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu basın toplantısında Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya adeta ateş püskürdü. Ekrem İmamoğlu Ali Yerlikaya ve Mevlüt Uysal döneminde işe alımların gerçekleştirildiğini belirtti ve "Bu soruşturma sadece bana açılırsa Gökkubbeyi başınıza yıkarım" dedi.

İmamoğlu'na cevap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara tek tek cevap verdi... İmamoğlu-Soylu ikilisinin arasında bir de telefon polemiği yaşandı...