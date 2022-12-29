Protokol imzalandı! Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim müjdesi QR kodu ile...
GAZİANTEP'te 33 bin çiftçiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yüzde 2 ila 5 indirim uygulanacak.Abone ol
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü arasında kent genelindeki 33 bin 180 çiftçinin indirimli ürünlerden yararlanması için protokol imzalandı.
Çiftçiler dağıtılan çiftçi kartın üzerinde yer alan QR kodu ve numarasıyla 1 Ocak 2023'den itibaren Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yaklaşık 600 ürünü indirimli alabilecek.
Gaziantep'te 20 marketlerinin bulunduğunu belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, 11 grupta yaklaşık 600 üründe indirim gerçekleştirileceğini kaydetti.