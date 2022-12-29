Sivas'ta EYT'liler SGK binalarında yoğunluk oluşturdu

SİVAS'ta da EYT'den yararlanan vatandaşlar SGK İl Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.

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EYT kapsamından yararlanıp SGK prim dokümanlarını kontrol etmek için başvuruda bulunan vatandaşlardan Nadir Topçu ile Bekir Özdal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

SGK İl Müdürü Muhammed İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından EYT'nin kanunlaşıp yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sigortalılarımıza şunu belirtmek istiyorum, özellikle Meclis'e gelip kanunlaşıp Cumhurbaşkanımızın onayına çıkmadan önce EYT kapsamına girenlerin şu an için emeklilik müracaatlarını yapmasına gerek yok. Kanunlaştıktan, yasa onaylandıktan sonra emekliliğe müracaat etmeleri halinde bunu değerlendirip emeklilik işlemlerini yapacağız. Bu yoğunlukla karşılaşmak istemiyorlarsa e-Devlet üzerinden de SGK ile ilgili bir çok işlemi yapabilirler. Burada ayrıca vatandaşlarımızın memnuniyetini görüyoruz. Dört gözle EYT'yi bekliyorlardı."