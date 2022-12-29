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İBB'den yılbaşı için flaş karar! 1 Ocak 2023'te ücretsiz olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB'den yılbaşı için flaş karar! 1 Ocak 2023'te ücretsiz olacak

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı gecesi toplu ulaşımda sefer sayılarının artırılacağını duyurdu. Öte yandan toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak.

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Yılbaşı gecesi 00.00-05.00 saatleri arasında 13 ayrı hatta 57 olan sefer sayısı 168'e çıkarılacak. 15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan/Sarıgazi – Kadıköy, 16D Altkaynarca-Pendik-Kadıköy, 12A Üsküdar-Kadıköy, 129T Bostancı-Taksim, 76D Bahçeşehir-Taksim, 89C Başakşehir-Taksim, 55T Gaziosmanpaşa-Taksim, 40 Rumelifeneri-Taksim, 25G Sarıyer-Taksim hatlarında ek seferler yapılacak. Gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

Metrobüse 260 ek sefer

Metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak yılbaşı gecesi 260 sefer daha yapılacak. Bunun yanında metrolarda da seferler gece boyu devam edecek.

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak. T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 2'ye kadar hizmet verecek.

1 Ocak Pazar günü ise bütün İETT ve metro seferleri her hafta sonu uygulanan pazar sefer planına göre düzenlenecek.

İBB Meclisinin kararıyla kentte son 2 yıldır dini ve milli bayramlar ile resmi tatillerdeki gibi toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2023 pazar günü de ücretsiz olacak.

1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar, saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden de ücretsiz faydalanabilecek.

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