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Arabasını ve evini sattı paralarını kaptırdı! Bunu söyleyip kandırdılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Arabasını ve evini sattı paralarını kaptırdı! Bunu söyleyip kandırdılar

ORDU'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Haydar Göltaş, kendilerini jandarma olarak tanıtan kişilerce 380 bin lira dolandırıldı. Göltaş, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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Bir süre önce emekli olan Göltaş, yeni yatırım yapmak için ikinci el aracını 100 bin liraya, evini ise 650 bin liraya sattı. Aracını sattıktan kısa süre sonra Haydar Göltaş'a telefonla ulaşıp kendilerini jandarma olarak tanıtan şüpheliler, oğlunun bir suça karıştığını söyledi. Telefondaki kişi, oğlunun bu durumdan kurtulması için verecekleri hesaba para göndermesini istedi.

Bunun üzerine Göltaş, önce sattığı araçtan elde ettiği 100 bin lirayı, ardından sattığı evin parasından 250 bin lirayı, daha sonra da bozdurduğu altınlardan elde ettiği 30 bin lirayı verilen hesaba yatırdı.

Bir süre sonra kızının uyarısıyla dolandırıldığını anlayan Haydar Göltaş, emniyete şikayette bulundu.

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde AA muhabirine anlatan Göltaş, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştüğü için çok üzgün olduğunu belirterek," Benimle yaklaşık 5-6 saat telefonda konuştular. Bu görüşme sırasında bunların dolandırıcı olduklarını hiç düşünemedim." dedi.



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