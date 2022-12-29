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AK Parti milletvekili Zafer Işık savcılığa ifadeye çağrıldı! İYİ Parti'li vekili yumrukla komaya sokmuştu

AK Parti milletvekili Zafer Işık savcılığa ifadeye çağrıldı! İYİ Parti'li vekili yumrukla komaya sokmuştu

TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs'ü attığı yumrukla yoğun bakıma sokan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Ankara Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı.

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TBMM Genel Kurulu’nda 6 Aralık günü devam eden bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti ve AK Parti Milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıkmıştı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün başına yumruk atmış, geçen yıl kalp pili taktıran Örs yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Savcılık, AK Partili vekile soruşturma açtı

Tedavisinin ardından taburcu olan Örs, avukatları aracılığıyla Işık hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Ankara Başsavcılığı, Örs’ü ifadesini vermek üzere adliyeye davet etti.

Meclis'ten görüntüler ve tutanaklar istendi

Soruşturma kapsamında, kavgaya ilişkin görüntüler ile Meclis tutanakları TBMM Başkanlığından talep edildi. Başsavcılık, soruşturmayı tamamladıktan sonra Işık hakkında fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı üzerinden TBMM’ye gönderecek.

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