AK Parti milletvekili Zafer Işık savcılığa ifadeye çağrıldı! İYİ Parti'li vekili yumrukla komaya sokmuştu
TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs'ü attığı yumrukla yoğun bakıma sokan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Ankara Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı.Abone ol
TBMM Genel Kurulu’nda 6 Aralık günü devam eden bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti ve AK Parti Milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıkmıştı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün başına yumruk atmış, geçen yıl kalp pili taktıran Örs yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Savcılık, AK Partili vekile soruşturma açtı
Tedavisinin ardından taburcu olan Örs, avukatları aracılığıyla Işık hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Ankara Başsavcılığı, Örs’ü ifadesini vermek üzere adliyeye davet etti.
Meclis'ten görüntüler ve tutanaklar istendi
Soruşturma kapsamında, kavgaya ilişkin görüntüler ile Meclis tutanakları TBMM Başkanlığından talep edildi. Başsavcılık, soruşturmayı tamamladıktan sonra Işık hakkında fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı üzerinden TBMM’ye gönderecek.