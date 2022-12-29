"Alex de Souza'nın heykeli yıkılsın" dedi taraftarlar çılgına döndü! Tweet krizi büyüyor...

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Alex de Souza, son günlerde twitter hesabından yaptığı illegal bahis sitesi reklamları ile gündeme gelmeye devam ederken, Fenerbahçe Kongre Üyesi Serkan Erg, Alex de Souza'nın heykeli kaldırılması için yazılı başvuruda bulunacağını açıkladı. Serkan Erg'in Brezilyalı yıldız için yaptığı çıkış camiada tepkilere neden oldu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymesinin ardından ülkesine dönen Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi Alex de Souza, son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündemde.

Brezilyalı eski futbolcu son dönemde illegal bahis sitesi reklamları için yaptığı ücretli paylaşımlarla tepki çekerken, Fenerbahçe Kongre üyesi Serkan Erg'den beklenmedik bir çıkış geldi.

'Heykel yıkılsın'

Serkan Erg, Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı giriş bölgesindeki heykelinin kaldırılmasını talep etti. Erg, bunun için yazılı başvuruda bulunacağını açıkladı.

Alex'in heykelinin bulunduğu yerde ayrıca Fenerbahçe'nin iki efsanesinin daha; Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis'in de heykeli bulunuyor. Alex'in heykeli taraftarların kendi aralarında yaptığı organizasyonun sonrasında dikilmişti.

Taraftardan tepki

Kongre üyesinin bu çıkışı sonrası Sarı-Lacivertli bazı taraftarlar Serkan Erg'e tepki gösterdi.

''Yuvama dönüyorum''

Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından ''Yuvama dönüyorum..'' paylaşımında bulundu. Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise bir bahis sitesinin reklamını yaptı. Bu paylaşımından sonra yıldız oyuncu tepkiler aldı.

Alex heykeli

Fenerbahçe'nin 2004-2005 sezonu ile 2011-2012 sezonu arasındaki bölümde kazanılan 3 şampiyonluğuna önemli katkılar yapan Alex de Souza'nın heykeli 2012 yılında Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki boş bir alana dikildi.