SGK'dan EYT başvurularıyla ilgili önemli açıklama: Mümkün değil

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından EYT'liler SGK binaları önünde kuyruk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk üzerine SGK, açıklama yaparak EYT için henüz yasal düzenlemenin tamamlanmadığına dikkat çekerek bu nedenle vatandaşların aylık bağlama taleplerinin mümkün olmadığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti.

Düzenlemenin duyurulmasının ardından SGK merkezlerinde yoğunluk başladı. Milyonlarca insan sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binaları üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yüklenme sebebiyle e-Devlet'e de erişim zorluğu yaşanıyor.

Yaşanan bu yoğunluk üzerine SGK'dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu düzenlemenin yasalaşma sürecini tamamlamadığı hatırlatıldı.

Bu nedenle vatandaşların aylık bağlama taleplerinin yasal olarak mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra aylık taleplerinin en kısa sürede sonuçlandırılacağı kaydedildi.