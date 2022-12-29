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Milyonların EYT heyecanı! SGK binalarındaki son duruma bakın kuyruk aldı başını gitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Milyonların EYT heyecanı! SGK binalarındaki son duruma bakın kuyruk aldı başını gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini açıklamasının ardından, SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar heyecanını "Piyango oldu benim için. Reis'ten Allah razı olsun." sözleri ile dile getirdi.

Milyonların EYT heyecanı! SGK binalarındaki son duruma bakın kuyruk aldı başını gitti

EYT düzenlemesinden faydalanan yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başladı.

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Milyonların EYT heyecanı! SGK binalarındaki son duruma bakın kuyruk aldı başını gitti

Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar, ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezleri önünde kuyruk oluşturdu.

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Milyonların EYT heyecanı! SGK binalarındaki son duruma bakın kuyruk aldı başını gitti

EYT düzenlemesinden yararlanmak için doldurduğu talep formunu SGK'ye veren 46 yaşındaki Emrah Seven, "Piyango oldu benim için. Reis'ten Allah razı olsun. Bu bizim hakkımızdı zaten." dedi.

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Milyonların EYT heyecanı! SGK binalarındaki son duruma bakın kuyruk aldı başını gitti

Askerlik borçlanması için form dolduran Bedir Gürbüz, "Uzun zamandır bekliyorduk, Reis'ten bekliyorduk. Bakalım ne olacak? İnsanlarımıza hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

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