Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi yırtılıp geri gönderiliyor

Jorge Jesus'un sol bek transferi konusundaki ısrarı üzerine Fenerbahçe Ezgjan Alioski'yi gözden çıkarıyor. Alioski'nin sözleşmesinin feshedilip Suudi Arabistan'a geri gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski'yle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertlilerin başarılı sol bekin bonservisini alacağı haberleri manşetleri süslemişti.

Son gelen habere göre Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski'yle ilgili yeni bir karar çıktı. Jesus'un şans verdiği maçlardaki performansıyla göze giren tecrübeli sol bekin bonservisinin alınacağı belirtiliyordu ancak gerçeğin tam tersi olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe ocak ayında Ezgjan Alioski'yle vedalaşmanın hesaplarını yapıyor.

Suudi Arabistan yolcusu

Sol bek transferi için bastıran Fenerbahçe, Felipe Jonatan ve Daley Blind transferlerinden birini gerçekleştirmesi durumunda Ezgjan Alioski ile yollarını ayıracak. Söz konusu durumda Sarı-Lacivertliler, oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmek adına Al-Ahli ile görüşmelere başlayacak.

Yeni sezon öncesi 1 yıllığına kiralanan Ezgjan Alioski, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 17 maçta 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

Kaynak: Akşam Gazetesi