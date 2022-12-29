İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket! 62 bin kişi ile yapıldı! İkinci turda yüzde 51.2 ile...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mamasındaki anketin sonuçları ortaya çıktı. Çağdaş Araştırma Merkezi'nin (ÇAM) yaptığı araştırmaya göre, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın yarıştığı seçim, kesinlikle 2. tura kalıyor. Aynı sonuç, Mansur Yavaş ve İmamoğlu için de geçerli.

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Seçim yaklaşırken anketler de havada uçuşuyor. TV100 yazarı Barış Yarkadaş, Çağdaş Araştırma Merkezi (ÇAM) Başkanı Reşat Şahin Öztürk'ün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçim – seçmen analizi brifingi verdiğini yazdı. Araştırmanın kendisine de geldiğini belirten Yarkadaş, “ÇAM’ın araştırmasına göre, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın yarıştığı seçim, kesinlikle 2. tura kalıyor. Aynı sonuç, Mansur Yavaş ve İmamoğlu için de geçerli. Erdoğan, bu isimlerle de yarışsa; HDP aday çıkardığı takdirde seçim kesinlikle 2. tura kalıyor” değerlendirmesini yaptı. İşte Yarkadaş'ın yazısının ilgili bölümü:

Akşener'le görüşmeden 2.5 saat brinfing

Kılıçdaroğlu, görüşme öncesi Çağdaş Araştırma Merkezi (ÇAM) Başkanı Reşat Şahin Öztürk’ten tam 2,5 saat boyunca detaylı bir seçim – seçmen analizi brifingi aldı. Öztürk’ün Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü öğrenince kendisini aradım. Araştırmayı bana da göndermesini rica ettim.

Araştırma 62 bin kişi ile yapılmış

Reşat Şahin Öztürk’ün sayfalar tutan ve 62 bin kişi ile yapılan dev araştırması birbirinden ilginç sonuçlar veriyor. ÇAM’ın araştırmasına göre, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın yarıştığı seçim, kesinlikle 2. tura kalıyor. Aynı sonuç, Mansur Yavaş ve İmamoğlu için de geçerli. Erdoğan, bu isimlerle de yarışsa; HDP aday çıkardığı takdirde seçim kesinlikle 2. tura kalıyor.

İmamoğlu ve Yavaş manipülasyonları...

Araştırmanın en ilginç ve vurucu kısmı ise şu: Muhalefete oy verecek seçmenler, iktidarın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik manipülasyonları karşısında kolay etkileniyor. Ancak bu durum, Kılıçdaroğlu için geçerli değil. Muhalif seçmen, AKP – MHP iktidarının Kılıçdaroğlu’na yönelik hiçbir manipülasyonuna prim vermiyor.

HDP seçmeninin tavrı...

HDP de dahil neredeyse tüm muhalif partilerin seçmenleri, hem ilk hem de ikinci turda Kılıçdaroğlu’nun etrafında kenetleniyor. Kılıçdaroğlu aleyhine yapılan belediye kaynaklı algı çalışmalarına, sözde akademik değerlendirmelere ve manipülasyonlara aldırmayın…

Kılıçdaroğlu yüzde 51,2 ile 2. turda kazanıyor

Reşat Şahin Öztürk’ün araştırmasına göre, Kılıçdaroğlu, yukarıda dile getirdiğim siyasi avantajı kullanacağı için seçimi yüzde 51,2 ile 2. turda kazanıyor. Erdoğan ise 48,8’de kalıyor. Akşener de bu gerçeği görüyor ve CHP’nin çekim merkezi olmasını istemiyor. Çünkü; CHP büyüdükçe ve çekim merkezi oldukça İYİ Parti’nin vekil sayısı artmıyor. İYİ Parti’nin yüzde 11 bandına takılı kalması ve bir türlü sıçrama yapamaması da Akşener’in canını sıkıyor. 'Rol çalma'’ girişiminin ters sonuç verdiği görüldüğü için fatura, gazeteci ve akademisyenlere çıkarılıyor.