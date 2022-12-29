Kendisi cezaevine gitti ısırdığı köpeğin adresi bakın neresi oldu

ANTALYA'da bir insan tarafından ısırılan ve yumruklanan 2 buçuk aylık köpek, görüntülerin haber olmasının ardından sahiplenildi. Sevimli köpek gerekli bakımları tamamlandıktan sonra Melek Ev Derneği Başkanı Adrea Okur aracılığıyla Almanya’ya gidecek ve orada sıcak bir yuvaya kavuşacak.

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Manavgat İlçesinde önceki gün Sorgun Bulvarı üzerinde bir şahsın, kucağındaki küçük köpeği yumruklayıp ısırarak eziyet etmesi tepkilere neden oldu. Köpeğin acı içerisinde havlaması üzerine iş yerinden dışarı çıkan Hediye Hancı isimli kadın, köpeğe eziyet eden şahsa tepki gösterdi. Diğer esnafın da gelmesiyle şahıs kaçarcasına uzaklaştı.

Kısa süre sonra aynı şahsın ırmak kenarında köpeğe eziyet ettiğini gören Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik elemanları olaya müdahale etti. Alkollü olduğu belirtilen şahıs, güvenlik elamanlarına da mukavemette bulundu.

Olay yerine çağrılan polislerce yakalanan ve adının Adem Yılmaz olduğu belirlenen şahsın, 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

İzinli çıktığı cezaevine geri döndü

Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından "hayvana eziyet", "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma Merkezinde gerekli kontrol ve tedavileri tamamlanan küçük köpek ise, merkezi Side’de bulunan ve Manavgat’taki yerleşik Alman vatandaşlarının üyesi olduğu; sokağa bırakılmış veya zarar görmüş kedi ve köpeklerin tedavi ve bakımlarının yapılması amacıyla kurulan dernek tarafından sahiplenildi.

"Köpeğimizin sağlık durumu iyi"

Küçük köpeğin polisler tarafından ısırılmış ve eziyet edilmiş olarak Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezine getirildiğini belirten Veteriner Teknikeri Berrin Tuğ, "Köpeğin gelir gelmez kontrollerini yaptık ve gerekli tedavisini başlattık. Şu an köpeğimiz tamamen sağlığına kavuşmuş durumda. Bu süreçte çok sayıda sahiplenmek isteyen oldu. Biz köpeğimize en iyi şekilde bakacağına inandığımız kişiye köpeğimizi sahiplendirmek suretiyle teslim ediyoruz. İnanıyoruz ki köpeğimiz artık sıcak bir yuvaya, kendisini sevecek ve bakacak insanlara teslim edildi" diye konuştu.

"Bakım ve tedavisi tamamlanan köpek ve kediler Almanya’ya götürülüyor"

Dernek tarafından sahiplenilen sokak kedi ve köpekleri, tedavi ve bakımlarının tamamlanmasının ardından Almanya’da kendisine sponsor olan ailelere teslim ediliyor. Dernek Başkanı Adrea Okur, "Ailecek hayvanları çok seviyoruz. Bunun için bir dernek kurduk. Kiraladığımız arazide aynı zamanda dernek binası ve hayvanlarımızın barınağı olarak kullandığımız kapalı bir alan ve köpeklerin oynayabileceği bir alan bulunuyor. Burada sokağa bırakılmış, eziyet görmüş hayvanların bakımlarını tedavilerini barınmalarını sağlıyoruz. İki hafta önce cocker cinsi köpeği ve yeni doğmuş 6 yavrusunu yağmur altında bulduk ve buraya getirdik. Şu anda burada sağlıklı ve mutlu şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu yavru köpeğimizi de 2 gün önce televizyonda haberlerde gördük. Köpeğimizi gidip sahiplendik. Bizim derneğimize Almanya’dan destek veriyorlar. Bu köpeğimiz de gerekli bakımı ve kontrolleri tamamlandıktan sonra Almanya’ya gidecek ve Almanya’da sıcak bir yuvaya kavuşacak" şeklinde konuştu.

"Çok eziyet görmüş, ilk geldiğinde gözleri kan çanağı gibiydi"

Dernek Başkanı Okur, "Köpeğimizin ismini bir çanta markası olan 'Chanel' koyduk. Bunun nedeni de köpeğimizin çok güzel ve değerli olmasıdır. Çok eziyet görmüş, ilk geldiğinde gözleri kan çanağı gibiydi ve kan oturmuştu gözlerine. Artık şuan da emin ellerde, güvende. Onun için kötü günler geride kaldı. Sıcak yuvasında mutlu bir yaşam sürecek" ifadelerini kullandı.