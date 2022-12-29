Yine eski kocasıyla yakalandı Merve Boluğur çılgına döndü muhabire saydırdı
Merve Boluğur ile Mert Aydın evlilikleri henüz 53 günlükken ani bir şekilde boşanmıştı. Survivor'da yarışacakları konuşulan Merve Boluğur ile Mert Aydın geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Merve Boluğur ikinci kez eski eşiyle magazincilere yakalanınca bu sefer kendini tutamadı. Merve Boluğur'un muhabirle kavgası...
Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz ekim ayında DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girmişti.
Sevgilisine her fırsatta "Kocam" ve "Jelibonum" diyen Merve Boluğur, düğün fotoğraflarını "Kocam dedim dedim oldun. Seni çok seviyorum” notuyla paylaşmıştı.
Ancak bu evlilik kısa sürmüş, çift evliliklerinin üzerinden daha iki ay bile geçmeden boşanma kararı alarak tek celsede boşanmıştı.
İddialara göre çiftin ayrılığına Merve Boluğur'un tavırları neden olmuştu. 'Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem' diyen Boluğur'un, Mert Aydın'ın ameliyatından sonra eşine ilgi ve anlayış göstermediği iddia edilmişti.