Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı teknolojiye 4 milyarlık destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi"nin tanıtım toplantısında konuştu. İmalat, ve bilişim sektörlerinde sağlanacak yeni destekleri açıklayan Erdoığan, "Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"na katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"(1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi) Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı."

Eğitim sayısı 2 katına cıkacak

"Gördüğü ilgi sebebiyle 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesimizi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık."

"Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık."

Bilişim personeline uzaktan yüzde 100 çalışma desteği

"Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız."

"Uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz."

Sigorta prim desteği uzadı

"İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız."

6 ay geri ödemesiz yeni girişimci kredisi

"Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz."

"1 milyar lira kefalet limitine haiz dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz."