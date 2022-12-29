BIST 5.433
DOLAR 18,72
EURO 19,94
ALTIN 1.087,55
HABER /  EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı teknolojiye 4 milyarlık destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı teknolojiye 4 milyarlık destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi"nin tanıtım toplantısında konuştu. İmalat, ve bilişim sektörlerinde sağlanacak yeni destekleri açıklayan Erdoığan, "Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"na katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"(1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi) Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı."

Eğitim sayısı 2 katına cıkacak

"Gördüğü ilgi sebebiyle 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesimizi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık."

 "Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık."

Bilişim personeline uzaktan yüzde 100 çalışma desteği

"Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız." 

"Uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz."

Sigorta prim desteği uzadı

"İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız."

6 ay geri ödemesiz yeni girişimci kredisi

"Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz."

"1 milyar lira kefalet limitine haiz dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz."

İlgili Haberler
Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2022 EYT emekli maaşı hesaplama ekranı
ÖNCEKİ HABERLER
Cihat Yaycı Paşa'yı böyle çıldırttılar
Cihat Yaycı Paşa'yı böyle çıldırttılar
Merkez Bankası rezervleri azaldı
Merkez Bankası rezervleri azaldı
Zeytin toplamak için ağaca çıktı hayatını kaybetti
Zeytin toplamak için ağaca çıktı hayatını kaybetti
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket! 62 bin kişi ile yapıldı! İkinci turda yüzde 51.2 ile...
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket! 62 bin kişi ile yapıldı! İkinci turda yüzde 51.2 ile...
25 maaş işçi ikramiyesi olay oldu! Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce'nin ikramiye açıklaması bomba
25 maaş işçi ikramiyesi olay oldu! Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce'nin ikramiye açıklaması bomba
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi yırtılıp geri gönderiliyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi yırtılıp geri gönderiliyor
Kamboçya'da otel yangını: En az 10 kişi hayatını kaybetti
Kamboçya'da otel yangını: En az 10 kişi hayatını kaybetti
AK Parti milletvekili Zafer Işık savcılığa ifadeye çağrıldı! İYİ Parti'li vekili yumrukla komaya sokmuştu
AK Parti milletvekili Zafer Işık savcılığa ifadeye çağrıldı! İYİ Parti'li vekili yumrukla komaya sokmuştu
Başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminatları yükseldi
Başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminatları yükseldi
Çaydanlık 11 aylık bebeği öldürdü! Ailesi kahroldu
Çaydanlık 11 aylık bebeği öldürdü! Ailesi kahroldu
Seyir halindeyken TikTok'ta canlı yayın açanlar aman dikkat! Karar çıktı
Seyir halindeyken TikTok'ta canlı yayın açanlar aman dikkat! Karar çıktı
SGK'dan EYT başvurularıyla ilgili önemli açıklama: Mümkün değil
SGK'dan EYT başvurularıyla ilgili önemli açıklama: Mümkün değil