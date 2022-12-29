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18 çocuğun öksürük şurubundan öldüğü iddiası! Üretimi durduruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
18 çocuğun öksürük şurubundan öldüğü iddiası! Üretimi durduruldu

 ÖZBEKİSTAN'da 18 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen Hint Marion Biotech firmasının "Dok-1 Max" adlı öksürük şurubunun üretimini durdurduğu bildirildi.

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Times of India'nın haberine göre, ekipler Marion Biotech firmasının bürosunda denetleme başlattı.

Marion Biotech'in avukatı Hasan Harris, firmanın 10 yıldır faaliyet yürüttüğünü, konuyu derinlemesine araştıracaklarını ve üretimin durdurulduğunu açıkladı.

Firmanın "Doc-1 Max" şurubunu Hindistan'da satmadığı ve sadece Özbekistan'a ihraç edildiği kaydediliyor.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 18 çocuğun "Doc-1 Max" öksürük şurubunu kullanmasının ardından hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

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