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25 maaş işçi ikramiyesi olay oldu! Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce'nin ikramiye açıklaması bomba

25 maaş işçi ikramiyesi olay oldu! Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce'nin ikramiye açıklaması bomba

Skoda’nın Türkiye distribütörü Yüce Auto’nun 120 çalışanına 25 maaş ikramiye vermesi gündeme bomba gibi düştü. Günlerdir konuşulan çılgın ikramiye için Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce'den bomba bir açıklama geldi. Yüce'nin açıklaması da 25 maaş ikramiye kadar konuşulacak cinsten...

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Çek otomotiv üreticisi Skoda’nın Türkiye distribütörü Yüce Auto’nun 120 çalışanına 25 maaş ikramiye vermesi gündeme oturdu. Yüce, pandeminin patlak verdiği ilk zamanlarda yaptığı, “Hiçbir çalışanı işten çıkarmayacağız” açıklamasıyla da dikkat çekmişti. Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce ikramiyeye ilişkin Habertürk'e konuştu.

"Çalışanlarımızın hakkını verdik"

Yüce, yaptıklarının gayet normal olduğunu belirterek, "Bütün işverenlerin çalışanlarına haklarını zaten vermesi lazım. Açıkçası bunun bu kadar gündem olmasına da hayret ettim. Sonuçta çalışanlarımızın hakkını verdik" dedi.

"Çalışanlarımız bizim her şeyimiz"

Yüce Auto'nun 120 çalışanının hepsine 25 maaş ikramiye verdiklerini aktaran Ahmet Yüce, "Çalışanlarımız bizim her şeyimiz, ailemiz. Başarımızın altında çalışanlarımızın emekleri var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

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