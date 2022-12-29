Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan ile öğrendik! Yaşlı kadınlara cinsel ilgi duyanlara gerontofili deniyor bakın neymiş

TÜRKİYE Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Tokat Almus köyünün cinsel sapığı olan Sinan Sardoğan'ı konuşuyor. Sinan Sardoğan hep 50 yaş üstü yaşlı kadınlara cinsel tacizde bulunmuş. Bilimsel olarak yaşlı kadınlara veya erkeklere cinsel ilgi duymanın ismi gerontofili... Yaşlı kadınlara cinsel ilgi duyanlara da gerontofil deniyor. Gerontofili belirtileri arasında yaşlı insanlarla fanteziler ilk sırada yer alıyor.

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TÜRKİYE Tokat'ın Almus köyünde 64 yaşındaki kayıp Arife Gökçe olayını ve yaşlı kadınların sapığı olan Sinan Sardoğan'ı konuşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktıktan sonra Sinan Sardoğan hakkında öyle korkunç cinsel taciz olayları ifşa oldu ki herkes şaşkına döndü. En şaşırtıcı olanı da Sinan Sardoğan'ın hep 50 yaş üstü kadınlara yönelik cinsel saplantılar sergilemesi oldu.

Yaşlı insanlara cinsel ilgi duymanın ismi

Yaşlı kadın veya erkeklere cinsel ilgi duymanın bilimsel olarak bir ismi bulunuyor. Tıp dünyası buna gerontofili diyor. Yaşlı insanlara cinsel ilgi duyanlara da gerontofil deniyor. Sinan Sardoğan da bu tanıma uyan bir gerontofil.

Gerontofil ne demek? Pedofilinin tersi

Yaşlı insanlara yönelik sapkın cinsel eğilim olarak tanımlanan gerontofili (gerontophilia), pedofilinin (çocuklara cinsel yönelim) tersi olarak görülüyor. Gerontofil eğilimi olanlar sürekli yaşlı insanlarla cinsel ilişki kurma fantezileri kuruyor. Gerontofiller için yaşlı insanların maddi durumları ya da paralarının olması motive edici bir unsur değil. Gerontofillerin tahrik olduğu şeyler kırışıklar, bedensel olarak çökmüş olmaları, beyazlamış saçlar oluyor. Gerontofilin belirtileri arasında mastürbasyon yaparken sürekli yaşlıları düşünmeleri onlarla cinsel ilişki hayal etmeleri ilk sırada yer alıyor. Saplantılı karakterlerin genç kadın ve erkeklere karşı değil de yaşlılara karşı cinsel ilgi duyması da gerontofili belirtilerindendir.

Gerontofili neden olur tedavisi var mı?

Gerontofili aile büyüklerinin ya da yaşça daha büyük olanların önemli bir role sahip olduğu kültürlerde daha sık rastlanır. Gerontofili tedavisinde psikoanaliz, ilaç terapisi, davranış terapisi, bilişsel terapi, hipnoz kullanılır. Çocuklara cinsel ilgi duyma olarak görülen pedofili üzerinde çokça bilimsel araştırma olmasına rağmen, bunun zıttı olarak görülen yaşlılara cinsel arzu duyma olan gerontofiliye yönelik çok fazla bilimsel araştırma bulunmuyor.

Sinan Sardoğan Türkiye'nin gördüğü ilk gerontofili vakası

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile ülke gündemine gelen Sinan Sardoğan Türkiye'nin aleni olarak gördüğü ilk gerontofili vakası. Tokat'ın Almus köyünde yaşayan Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadınlara yönelik cinsel yönelimini herkes farketmiş. Bu normal bulunmadığından da Sinan'ın akli dengesinin yerinde olmadığı sanılmış. Ancak daha önce hapse girdiği olayda Sinan Sardoğan için akli dengesi yerinde raporu bulunuyor. Almus köylüleri Türkiye geneli gibi yaşlılara yönelik cinsel sapkınlık olan gerontofili vakasına hiç tanık olmadığından Sinan Sardoğan'ı deli olarak niteliyordu.