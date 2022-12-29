Almus köyü sapığı Sinan ifşası cinsel organını çıkarmış! Müge Anlı 'erkeksen çık dışarı' deyip...
TOKAT Almus köyünün kabusu olan sapık Sinan Sardoğan hakkında yeni ifşalar geldi. Eşi ölen yaşlı kadını mezarlık yolunda taciz edip, evinde camdan cinsel organını göstermiş. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp Arife Gökçe'nin oğlunu tahrik eden Sinan, Müge Anlı ve Rahmi Özkan'ı harbiden delirtti. Müge Anlı "erkeksen dışarı çık derler ya hadi reklam arasında deyip... " Sinan'ı şoke etti.
TÜRKİYE Tokat'ın Almus köyünde 64 yaşındaki kayıp Arife Gökçe olayını ve yaşlı kadınların sapığı olan Sinan Sardoğan'ı konuşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktıktan sonra Sinan Sardoğan hakkında öyle korkunç cinsel taciz olayları ifşa oldu ki izleyici delirdi. Köyde Sinan'ın tacizine uğramayan kadın kalmamış. Hedef aldığı kadınlar ise genellikle 50 yaş üstü yaşlı kadınlar olmuş. Sinan Sardoğan'ın mesajlı tacizleri elle ve birebir tacize de varmış. Bugün tacize uğrayınca başı belayı girmesin diye köyü terk eden yeni tanıklar ortaya çıktı. Sinan Sardoğan ise kayıp Arife Gökçe'nin oğlu olan ve aynı zamanda sınıf arkadaşı olan Tufan Gökçe'yi "erkek misin sen" diyerek tahrik etti. Canlı yayın bu yüzsüz sapığın tacizi ile karışınken Müge Anlı hiç yapmayacağı bir şey yaptı ve reklam arasında dayağa davet etti. İşte köyün bütün yaşlı kadınlarını taciz eden Sinan Sardoğan'la ilgili yeni ifşalar ve stüdyoda ortalığın karıştığı anlar:
TOKAT 13 gündür kayıp olan Arife Gökçe'yi arıyor. 64 yaşındaki 5 çocuğu 12 torunu bulunan Arife Gökçe evinde tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Arife Gökçe'nin kayıp vakası araştırılırken köylüsü Sinan'ın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve sürekli cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Arife Gökçe'nin eşi Fikri Gökçe ve oğlu Tufan Gökçe, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurunca kadının tacizcisi Sinan Sardoğan da yayına alındı. Kayıp kadının oğlu Tufan'ın sınıf arkadaşı da olan Sinan Sardoğan hakkında öyle şeyler ortaya çıktı ki izleyici de Müge Anlı da delirdi.
Sinan gece kaçmaya kalkıştı
Sinan Sardoğan son canlı yayında "Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün evininin önünde olduğu" tanık ifadeleri ile sabit olunca köşeye sıkışmıştı. Arife Gökçe'yi öldürüp yok ettiğinden şüphelenilen Sinan Sardoğan, ortaya çıkan ifşalar sonrası Müge Anlı'nın onu yerleştirdiği otelden gece yarısı kaçtı. Müge Anlı'nın ekibi Sinan'ı terminalde otobüs bileti alırken bulmuş. Sinan hapse girmekten korktuğu için kaçtığını itiraf etmiş.
Kaçırdılar tecavüz ettiler demişti
Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin 2 kişi tarafından kaçırıldığını ve onların tecavüz edip öldürdüğünü söylemişti. Sinan Sardoğan, korkup köyüne kaçmaya çalışırken suçladığı Kadir ve Mustafa'ya iftira attığını itiraf etti. Neden iftira attığını da "Korktum o zaman öyle icap etti" diyerek izah etti. Sinan canlı yayında Müge Anlı onu sıkıştırınca ise "Kadir benim 300 liramı vermedi o yüzden iftira ettim" dedi.