Almus köyü sapığı Sinan ifşası cinsel organını çıkarmış! Müge Anlı 'erkeksen çık dışarı' deyip...

TÜRKİYE Tokat'ın Almus köyünde 64 yaşındaki kayıp Arife Gökçe olayını ve yaşlı kadınların sapığı olan Sinan Sardoğan'ı konuşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktıktan sonra Sinan Sardoğan hakkında öyle korkunç cinsel taciz olayları ifşa oldu ki izleyici delirdi. Köyde Sinan'ın tacizine uğramayan kadın kalmamış. Hedef aldığı kadınlar ise genellikle 50 yaş üstü yaşlı kadınlar olmuş. Sinan Sardoğan'ın mesajlı tacizleri elle ve birebir tacize de varmış. Bugün tacize uğrayınca başı belayı girmesin diye köyü terk eden yeni tanıklar ortaya çıktı. Sinan Sardoğan ise kayıp Arife Gökçe'nin oğlu olan ve aynı zamanda sınıf arkadaşı olan Tufan Gökçe'yi "erkek misin sen" diyerek tahrik etti. Canlı yayın bu yüzsüz sapığın tacizi ile karışınken Müge Anlı hiç yapmayacağı bir şey yaptı ve reklam arasında dayağa davet etti. İşte köyün bütün yaşlı kadınlarını taciz eden Sinan Sardoğan'la ilgili yeni ifşalar ve stüdyoda ortalığın karıştığı anlar: