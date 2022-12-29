Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kırgınlık' açıklaması! Akşener farklı düşündü diye masa dağılmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve altılı masa ile ilgili soruları cevapladı. "Farklı düşündü diye masa dağılmaz, Akşener ile kırgınlık yok" diyen Kılıçdaroğlu,

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde partiyi takip eden muhabirler, internet gazeteleri ve sitelerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Akşener ve altılı masa ile ilgili sorulara yanıt vererek "Farklı düşündü diye masa dağılmaz, Akşener ile kırgınlık yok" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasının ardından Akşener ile İmamoğlu'nun Saraçhane'de bir araya gelmesi sonrası Akşener'e yönelik eleştiriler ve altılı masanın geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya şu cevabı verdi:

Akşener ile bir kırgınlığımız yok

"Kılıçdaroğlu Saraçhane sürecinde yurt dışındaydım, eleştirenler oldu. Olur. Hiç endişe etmeyin altılı masa azimle yoluna devam edecek. Farklı düşündü diye masa dağılmaz, Akşener ile kırgınlık yok. Pek çok alanda görüş alışverişinde bulunduk."

Muharrem İnce örneğini beğenmedi

Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin iki gündemi var, biri adalet diğeri ekonomi. Altılı masanın iradesiyle bu iki temel sorun çözülecek. Altı masa bu iki sorunu çözecek" dedi. "Aday açıklamada gecikme mi var?" eleştirileri hatırlatılıp, Muharrem İnce'nin seçimlere 45 gün kala adaylığının açıklanması anımsatıldı. Kılıçdaroğlu "O dönem ile bu dönemi karşılaştırmak doğru değil" dedi.

İmamoğlu ve Yavaş başkanlığa devam edecek

İYİ Parti'den yapılan 'kazanacak aday' vurgusu ve Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na 'hayır' demeyeceğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu "İki belediye başkanı görevinin başında. Altılı masa karar verecek" dedi.