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Ukrayna’ya ait S-300 Belarus’a düştü

Ukrayna’ya ait S-300 Belarus’a düştü

BELARUS Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma sistemi tarafından fırlatılan bir füzenin Belarus topraklarına düştüğü belirtildi.

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Belarus Savunma Bakanlığı tarafından basına yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan bir füzenin yerel saatle 10.00-11.00 saatleri arasında Brest bölgesinde düştüğü bildirildi.

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun olaya ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı. Lukaşenko'nun talimatı üzerine Soruşturma Komitesi ve Savunma Bakanlığı personelinden oluşan bir ekibin füzeye dair inceleme başlattığı kaydedildi.

Füzenin yakın zamanda Polonya'da yaşanan olaya benzer şekilde yanlışlıkla Belarus topraklarına düştüğü ya da Belarus'un hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü şeklinde iki ihtimal üzerinde duruluyor.

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