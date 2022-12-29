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Merkez Bankası duyurdu! Dijital Türk Lirası ile ilk ödeme gerçekleştirildi

Merkez Bankası duyurdu! Dijital Türk Lirası ile ilk ödeme gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, ilk ödeme işlemlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ve kapalı devre pilot uygulama testlerinin 2023'ün ilk çeyreğinde devam edeceğini duyurdu.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Merkez Bankası öncülüğünde yürütülmekte olan 'Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. TCMB, teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecektir. Yapılan testler sonucu elde edilen bulgular geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Merkez Bankası toplantı özeti yayımlandı

Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu'nun, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletileceği ve geniş katılımlı pilot testlerin yapılacağı ileri fazlara geçileceği belirtilerek, "Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir. Dijital Türk Lirası'nın hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası'nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir" denildi.

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