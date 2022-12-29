Bahçelievler'de görenleri şaşkına çeviren kaza cip aracın üstüne çıktı

Bahçelievler, Basın Ekspres yolunda iddiaya göre makas atan sürücü kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Çobançeşme Kavşağı Bakırköy istikametinde yaşandı.

İddiaya göre, sürücü kimliği alınamayan ve makas atarak ilerleyen 34 NF 171 plakalı otomobil, aynı istikamete giden 34 TL 5487 plakalı araca çarptı. Ardından makas atarak ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak 34 BI 2978 plakalı araca çarpıp savruldu. Daha sonra aracın üstüne çıktı.

Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada makas atan araçta 1 kişi, 34 BI 2978 plakalı araçta da 2 kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kazayı diğer iki araçta bulunan sürücüler yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Bakırköy istikametinde yaklaşık 1 saat trafik tek şeritten sağlandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Meydana gelen kaza ve oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.