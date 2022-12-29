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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Pasris'te gerçekleştirilen saldırı ve sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu ve Colonna telefon görüşmesinde, Paris’te 23 Aralık'ta bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında meydana gelen şiddet olayları ele alındı.

Görüşmede, Fransa’nın bu olayla terör örgütlerinin gerçek yüzünü gördüğünün altını çizen Çavuşoğlu, saldırı bahane edilerek PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propagandanın ve Fransız siyasetçilerin terörist başının fotoğrafları ile terör örgütü paçavralarının önünde görüntü vermesinin kabul edilemez olduğunu, bu propaganda faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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