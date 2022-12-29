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Çavuşoğlu '1 mil dahi izin yok' demişti, Yunan sözcüden küstah açıklama geldi!

Çavuşoğlu '1 mil dahi izin yok' demişti, Yunan sözcüden küstah açıklama geldi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Girit'in güneyinde ve batısında kara sularını 12 mile çıkarma hayaline ilişkin '1 mil dahi izin vermeyiz' dedi. Yunan hükümet sözcüsü, Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri sonrası 'Yunanistan ne korkutulur ne de terörize edilir' ifadesini kullandı.

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Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ediyor. Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunan siyasetçiler kervanına bir isim daha katıldı.

Hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou Türkiye'yi hedef alan açıklamalara imza attı. CNN Yunanistan'da yer alan habere göre, Oikonomou Türkiye'yi 'tehdit taktiklerine' başvurmak ile suçladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması sonrası 'korkmadık' iması

Yunan siyasetçi bu taktiklerin çıkmaz sokağa çıkacağının altını çizdi ve Yunanistan'ı korkutmayacağını belirtti. Oikonomou açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 'Türkiye'nin giriştiği tehdit ve provokasyon taktiği kesinlikle çıkmaz sokaktır, çünkü Yunanistan ne korkutulur ne de terörize edilir.'

"1 mil dahi izin vermeyiz"

Yunanistan'ın marttan itibaren Girit'in güneyinde ve batısında kara sularını 12 mile çıkarma kararı almaya hazırlandığı ileri sürülmüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çıkan haberlerle ilgili 'Yunanistan'ın değil 12, 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz' diyerek Atina'yı uyarmıştı. Çavuşoğlu, "Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz. Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek, sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz." demişti.

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