İkinci rezalet: Cinsel resimle şantaj! Gaga Bulut gözaltına alındı hepsi çelik kasadan çıktı...
Kamuoyunda 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'dan ikinci rezalet! Polisin bir süredir takip ettiği fenomen evine baskın yapılarak gözaltına alındı. İlk rezaleti nedeniyle 17 yıl ceza alan ve sonrasında serbest kalan 'Gaga Bulut'un, bugünkü polis baskınında evinde çelik kasa bulundu.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla toplumun genel ahlakını bozan, "iamgagabulut" adlı Instagram kullanıcısını takibe aldı.
Cinsel video ve resimlerle şantaj
Çalışmalarını sürdüren ekipler, kamuoyunda 'Gaga Bulut' takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un (26) Telegram adlı sosyal medya uygulaması üzerinden kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, elde ettiği görsellerde yer alan kişilere de görsellerin kaldırılması için şantaj yaptığını tespit etti.
Polis ekipleri, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirmek, Şantaj suçlarından bugün şüpheliye ait adrese operasyon yaptı.
Gaga Bulut takma adlı Bulut Altuğ, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.