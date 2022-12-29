İkinci rezalet: Cinsel resimle şantaj! Gaga Bulut gözaltına alındı hepsi çelik kasadan çıktı...

Cinsel video ve resimlerle şantaj

Çalışmalarını sürdüren ekipler, kamuoyunda 'Gaga Bulut' takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un (26) Telegram adlı sosyal medya uygulaması üzerinden kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, elde ettiği görsellerde yer alan kişilere de görsellerin kaldırılması için şantaj yaptığını tespit etti.