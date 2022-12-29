Ekrem İmamoğlu'na 'siyasi yasak' cezasına savcı itiraz etti! Kararı düzelterek onayın

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası çıkan 'ahmak' davasıyla ilgili savcı İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Savcı, kararın kanuna aykırı olduğu için düzeltilerek onanmasını istedi.

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.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “YSK üyelerine hakaret" iddiasından aldığı 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası sonrası Cumhuriyet Savcısı kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa başvurdu. Cumhuriyet Savcısı, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı olduğunu bildirdi.

Cezası artırılması gerekirken...

Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede, 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında 'Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından' ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtildi. İtiraz dilekçesinde şöyle denildi:

İşte savcılığın hesap hatası tespiti...

"Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır...".

Karar düzeltilerek onansın...

Savcılığın başvurusunda kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı bulunduğu belirtilerek düzeltilerek onanması talep edildi.